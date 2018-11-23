Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir ilkokulda, bu yıl öğretmenler günü buruk geçiyor. O okul, terör örgütü PKK üyelerince kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın adının verildiği okul... Öğrenciler, çok sevdikleri öğretmenlerini, "seni unutmadık" diyerek andılar. Hakkari'de de PKK saldırısında şehit düşen öğretmen Oğuz Uysal, mezarı başında anıldı, öğrenciler öğretmenlerinin mezarına gül bıraktı. Onlar, Aydınlık Türkiye'nin Cumhuriyetçi öğretmenleriydi. Öğrencileri gibi, Türkiye de onları unutmayacak.

Terör örgütü PKK tarafından hedef alındı. Kaçırıldıktan sonra şehit edildi.



Necmettin öğretmenin kaybı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Şanlıurfa'da öğretmenlik yaptığı okulun minikleri ise onu hiç ama hiç unutmadı.



24 Kasım için sınıf tahtasına "Seni unutmadık Necmettin Öğretmen" yazıldı...



Öğrencileri masaya öğretmenlerinin fotoğrafını özenle yerleştirdiler, yanına karanfiller serptiler. Kendileri hazırladıkları kalpli kartonların üzerine, Necmettin öğretmenin fotoğrafını koydular.



Öğretrmenlerinin fotoğrafını öptüler, uzun uzun baktılar, onlara gülümseyerek bakan yüzüne...



Özledikleri öğretmenleri ile ilgili anılarını da anlattılar.



Hakkari'de de Öğretmenler Günü'nü buruk geçiren bir başka okul vardı.



Oğuz Uysal, iki yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düştü. Öğrenciler Öğretmenlerini mezarı başında andı.



Öğrenciler öğretmenlerinin mezarı başında dualar etti, Uysal'ın emzarına güller bıraktı.





ulusal.com.tr