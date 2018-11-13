689 günlük bekleyişin ardından SMA hastalarının ilaçlarının teminine ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan gelen olumlu açıklama aileleri heyecanlandırdı. Aylardır Sağlık Bakanlığı önünde SMA hastası çocukları için nöbet tutan aileler, temin edilecek ilaçların kritersiz bir şekilde daha fazla zaman kaybetmeden verilmesini istiyor.

Eren 7 yaşında ve bir SMA hastası…



Eren ve onun gibi SMA hastası olan yüzlerce kişi için Sağlık Bakanlığı müjdeli haberi verdi. Bakanlık, SMA Tip-2 ve Tip-3 için gerekli ilaçların temin edeceğini duyurdu.



SMA'nın tedavisine gerekli ilaçlar için hastaların aileleri 690 gündür Sağlık Bakanlığı binası önünde nöbet tutuyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasıyla heyecanlanan aileler, ilaçların kritersiz bir şekilde daha fazla zaman kaybetmeden kendilerine verilmesini istiyor.



Aileler, ilaçları ellerine alana kadar bakanlık önündeki nöbetlerine devam etmekte kararlı…



Bu ölümcül ve sürekli ilerleyen kas hastalığı çocukluk döneminde kendini gösteriyor. Hastalık, omurilikteki ön boynuz denilen bir bölgedeki hareket siniri hücrelerini etkiliyor. Hastalığa yakalanan çocuklar, oturamıyor, yürüyemiyor, yutkunamıyor ve daha yaşını doldurmadan solunum zorluğu çekmeye başlıyor.





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