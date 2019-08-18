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Son dakika 18 Ağustos 2019 Pazar haberleri! Üniversitelere elektronik kayıt nasıl yapılıyor? Üniversite kayıt işlemleri ne zaman? Üniversite kayıtları hangi tarihte bitecek?

Sınav heyecanlarının ardından üniversite okul tercihlerini başarıyla yapan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından kayıt işlemlerine başladı. Önce elektronik kayıt olarak başlayan süreçte nasıl bir yol izleyeceklerini araştıran öğrenciler ve anne ile babaları, işlemlerle ilgili araştırmalar yapıyor. Öğrenciler, 21 Ağustos saat 23.59'a kadar YÖK'ün e-Devlet üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu "e-Kayıt" uygulaması ile gerçekleştirebilecek

Son dakika 18 Ağustos 2019 Pazar haberleri! Üniversitelere elektronik kayıt nasıl yapılıyor? Üniversite kayıt işlemleri ne zaman? Üniversite kayıtları hangi tarihte bitecek?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler için e-kayıtlar başladı. Buna göre, 21 Ağustos saat 23.59'a kadar YÖK'ün e-Devlet üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu "e-Kayıt" uygulaması ile gerçekleştirebilecek.

Ayrıca, ÖSYS'ye başvuran aday sayısı 2006 yılında 1 milyon 678 bin 383 iken, 2017 yılında bu sayı 2 milyon 265 bin 844'e, 2018 yılında 2 milyon 381 bin 412'ye, 2019 yılında ise 2 milyon 528 bin 31'e ulaştı. Peki 2019 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte ek yerleştirmeler ve üniversite kayıt tarihleri

YERLEŞEMEYENLER İÇİN BİR ŞANS DAHA OLACAK

YKS ek yerleştirme süreci, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

KAYIT HEYECANI BAŞLIYOR

YKS tercih sonuçları ÖSYM sayfasında erişime açıldı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta yapılacak.

KAYIT İŞLEMLERİ NASIL OLACAK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, 2019-YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması dikkate alınarak, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıtlarının önceden belirlenen 19-21 Ağustos yerine, başvuru sürelerinin adayların lehine genişletilmesi amacıyla 16-21 Ağustos'a alınması kararı alındığı anımsatıldı. 

Bu kapsamda 2019-YKS yerleştirmeleri sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 16-21 Ağustos tarihlerinde, "öğrenci dostu yeni YÖK"ün 2014-2015 öğretim yılından itibaren e-Devlet Kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu elektronik kayıt (e-Kayıt) uygulaması ile kayıt işlemlerini üniversitelere gitmeden kolayca yapabilecek.

e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 21 Ağustos saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. 

Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.

Etiketler; #üniversites kayıt işlemleri #üniversitelere kayıt nasıl yapılır #üniversite
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