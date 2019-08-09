20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. Öğretmen adayları, atamaları bilgisayar kurası üzerinden takip etti. Atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi web sitesinde yayınlanacak.

Mart ayında başlayan sözleşmeli öğretmen atamalarıyla ilgili süreç tamamlandı.



Binlerce öğretmenin beklediği atama sonuçları açıklandı.



20 bin sözleşmeli öğretmenin görev yerleri belli oldu. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında yayınlanacak.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen atama programında konuştu; "Atama 92 alanda 79 ilimizde gerçekleştirilecek" dedi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Selçuk, ataması yapılmayan öğretmenlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade etti.



Ataması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen 2 Eylül'de göreve başlayacak.





ulusal.com.tr