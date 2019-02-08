2019 yılında 20 bin öğretmen ataması gerçekleşti. Öğretmenler heyecanla kura sonucunu bekledi. Öğretmenler, kimlik numaralarıyla atama sonucunu öğrenebilecek. En çok atama sınıf öğretmenliği alanında gerçekleşti. Atama sonuçları haberimizde. MEB’in verilerine göre 100 bin açık olduğu halde, bugün sadece 20 bin öğretmen ataması yapılacak. Eğitim alanında çalışan sendikaların temsilcileri, 100 bin atama istedi. Bu arada 3047 sınıf öğretmeni atandı. MEB Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden atama sonuçları öğrenilebilir. Bilgisayar öğretmenliği ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gibi öğretmen atamaları da gerçekleşti. Bir öğretmen, ilk tercihine yerleştiğini, sevinçten yerinde duramadığını belirtti

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Bir öğretmen, ilk tercihine yerleştiğini, sevinçten yerinde duramadığını belirtti



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli



Öğretmenler, yeni öğretim yılının başından bu yana atama taleplerini dile getiriyor. Şubatta en az 40 bin atama isteyen öğretmenlerin bu taleplerine ilişkin dün MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla bugün saat 10.00’da Ankara’daki Başöğretmen Salonu’nda yapılacak atamalar öncesi eğitim sendikalarının temsilcileriyle de konuştuk. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin tamamen kaldırılması için mücadele eden sendika temsilcileri, 20 bin atamanın çözüm olmadığını ifade etti.



‘2018’İN GECİKMİŞ ATAMASI’



Aydınlık'ın haberine göre, yapılacak 20 bin atamanın 2019 yılının değil 2018 yılının gecikmiş ataması olduğunu söyleyen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Seçim öncesi, 2019 KPSS sınavı yapılmadan ve en son KPSS sınavına girmiş atama bekleyen öğretmenlerimizi rahatlatmak adına 40 bin atama şart. Türk Eğitim-Sen olarak şubatta yapılacak 20 bine ek olarak 40 bin, ağustosta da 60 bin olmak üzere 2019 yılı içinde toplam 100 bin atama istiyoruz. Bakanlığın açıkladığı rakamlara göre; ülkemizde 100 bin açık var, 80 bine yakın da sözleşmeli öğretmen olduğunu düşünürsek 20 bin kesinlikle kabul edilemez” dedi. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğe karşı olduklarını belirte Geylan, “Öğretmenlerimizin sadece kadrolu olarak atanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.



‘SÖZLEŞMELİ ATAMAYI KABUL ETMİYORUZ’



Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım da rakamın yetersiz olduğunu söyledi. Yıldırım şöyle konuştu: “20 bin atama kesinlikle yetersizdir. Biz zaten sendika olarak sözleşmeli atanmayı kabul etmiyoruz. Sözleşmeli atamada anayasal hak olan eş durumunu bile kullanılamıyor! 20 bin sayısını diretmeleri ülkemizin gençleri adına umut kırıcıdır. Bu konuda MEB’e büyük görev düşüyor. Yapılması gereken, sözleşmeli olarak atanan öğretmenlerin derhal kadroya geçirilmesi ve bundan sonra öğretmenlerimizin doğrudan kadrolu olarak atanmasıdır. 100 binin üzerinde açığın bulunduğu ve 80 bin civarında sözleşmeli öğretmenin olduğu ülkemizde MEB’in bunu yapması kaçınılmazdır. Devletin bütçesi buna hayli hayli yeter.”



ulusal.com.tr Bir öğretmen, ilk tercihine yerleştiğini, sevinçten yerinde duramadığını belirttiMilli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması nı bugün yaptı. Eğitim alanındaki sendikaların temsilcileri de resmi rakamlara göre 100 binin üzerinde öğretmen açığının bulunduğunu hatırlatarak 20 binin yetersiz olduğunu vurguladı. MEB 2017-2018 eğitim öğretim yılında da sadece 20 bin sözleşmeli ataması yapmıştı. Eğitimciler, yılda bir atama yapılması ve onun da sözleşmeli olmasına tepki gösterdi.Öğretmenler, yeni öğretim yılının başından bu yana atama taleplerini dile getiriyor. Şubatta en az 40 bin atama isteyen öğretmenlerin bu taleplerine ilişkin dün MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla bugün saat 10.00’da Ankara’daki Başöğretmen Salonu’nda yapılacak atamalar öncesi eğitim sendikalarının temsilcileriyle de konuştuk. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin tamamen kaldırılması için mücadele eden sendika temsilcileri, 20 bin atamanın çözüm olmadığını ifade etti.Aydınlık'ın haberine göre, yapılacak 20 bin atamanın 2019 yılının değil 2018 yılının gecikmiş ataması olduğunu söyleyen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Seçim öncesi, 2019 KPSS sınavı yapılmadan ve en son KPSS sınavına girmiş atama bekleyen öğretmenlerimizi rahatlatmak adına 40 bin atama şart. Türk Eğitim-Sen olarak şubatta yapılacak 20 bine ek olarak 40 bin, ağustosta da 60 bin olmak üzere 2019 yılı içinde toplam 100 bin atama istiyoruz. Bakanlığın açıkladığı rakamlara göre; ülkemizde 100 bin açık var, 80 bine yakın da sözleşmeli öğretmen olduğunu düşünürsek 20 bin kesinlikle kabul edilemez” dedi. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğe karşı olduklarını belirte Geylan, “Öğretmenlerimizin sadece kadrolu olarak atanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım da rakamın yetersiz olduğunu söyledi. Yıldırım şöyle konuştu: “20 bin atama kesinlikle yetersizdir. Biz zaten sendika olarak sözleşmeli atanmayı kabul etmiyoruz. Sözleşmeli atamada anayasal hak olan eş durumunu bile kullanılamıyor! 20 bin sayısını diretmeleri ülkemizin gençleri adına umut kırıcıdır. Bu konuda MEB’e büyük görev düşüyor. Yapılması gereken, sözleşmeli olarak atanan öğretmenlerin derhal kadroya geçirilmesi ve bundan sonra öğretmenlerimizin doğrudan kadrolu olarak atanmasıdır. 100 binin üzerinde açığın bulunduğu ve 80 bin civarında sözleşmeli öğretmenin olduğu ülkemizde MEB’in bunu yapması kaçınılmazdır. Devletin bütçesi buna hayli hayli yeter.”