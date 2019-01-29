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Son dakika haberleri... ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde binlerce bireyin katılımı ile gerçekleşmişti. Sınav sonuçları açıklandı

Son dakika haberleri... ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama

Atatürk Üniversite Açık öğretim Fakültesi final sınavlarının sonuçları açıklandı.
 
Sınav sonuçları için tıklayınız
 
Sitenin yaptığı açıklama ise şöyle:
 
"Değerli Öğrencilerimiz,
 
Ara sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS)  yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 01 Şubat 2019 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.
 
Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz."
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #erzurum atatürk üniversitesi #açıköğretim fakültesi
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