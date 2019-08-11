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Son dakika haberleri! Bayramda et alerjisine dikkat

Kurban bayramında et tüketimi bir hayli artıyor. Ancak et tüketimi beraberinde gıda alerjilerini de getirebilir. Uzmanların önemli uyarıları var

Son dakika haberleri! Bayramda et alerjisine dikkat

Kurban Bayramı'nda sofraların olmazsa olmazı, kırmızı et. Ancak kırmızı  tüketmeyi seven vatandaşlarımız için önemli bir uyarı var. 

Et tüketimi sonrası vücudunuzda çeşitli reaksiyonlar görebilirsiniz ve bu durum her zaman gıdanın kalitesinden kaynaklanmıyor olabilir.

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ferda Öner Erkekol et alerisine karşı uyarıyor.

Gıda alerjisi çocukluk hastalığı gibi gözükse de, aldanmayın. 

Et alerjisi iki gruptan oluşuyor. Bunlardan biri özellikle süt alerjisi olan çocuklarda görülüyor.

Erişkinlerdeki reaksiyonlar ise daha geç görülebiliyor. 

Erkekol, Kurban Bayramı süresince alerjisi olan bireylerin et tüketmemeleri gerektiğini vurguladı. Önlemleri sıraladı. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #son dakika #son dakika haberleri #Kurban Bayramı #et alerjisi
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