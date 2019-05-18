Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde yeni eğitim sisteminin ayrıntılarını anlattı. Selçuk, "Ortaöğretim tasarımıyla ilgili çalışmayı sadece bir ders çizelgesi olarak görmek elbette mümkün değil. Bu Türkiye'nin bir gelecek projesi, bir ekonomi projesi, bir sosyal hayat projesi. Türkiye'nin dünyada, bu topraklarda, bu coğrafyada onuruyla haysiyetiyle dimdik ayakta durabilmesinin bir eğitimsel projesi. ​9'larda 15-16 dersten söz ederken, şu anki tasarımda 8 dersten söz ediyoruz. 10. sınıfta 9 ders, 11-12 bu böyle devam ediyor. Niye azaltıyoruz? Bir çocuğun 15-16 dersi anlaması ve içselleştirmesi mümkün olmuyor. 9. sınıfta 15-16 olan ders sayısı 8'e; 10. sınıfta 9'a düşecek. 12. sınıfta haftalık akademik ders saati 24 olacak." dedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde yeni eğitim sisteminin ayrıntılarını anlattı.



Selçuk, şunları söyledi:



"Sistemi kurarken sistemlerin birbiriyle bağlantısını dikkate almadan değişiklik yapılmayacak kararına vardık.



Öğretmen eğitimine çok büyük bir yatırım yapıyoruz.



Sınıfta öğretmen arkadaşlarımızı güçlendirmeden bu tasarının hayata geçmesi mümkün değil.



Zamanın ruhu başka bir şey yapmamızı istiyor; bugün ilkokula başlayan çocuklar 2040'larda işe başlayacaklar; çocukları o günün dünyasına hazırlamak için zamanın ruhuna uymak lazım.



Beyninize yazılım yüklenmesinin söz konusu olduğu başka bir çağa doğru gidiyoruz.



Soru çözmek başka bir şey, sorun çözmek başka bir şey.



Sanatın ince ayarından geçmeyen bir çocuğun şahsiyetinin oluşması, gerçekten zor oluyor.



Ortaöğretim tasarımıyla ilgili çalışmayı sadece bir ders çizelgesi olarak görmek elbette mümkün değil. Bu Türkiye'nin bir gelecek projesi, bir ekonomi projesi, bir sosyal hayat projesi. Türkiye'nin dünyada, bu topraklarda, bu coğrafyada onuruyla haysiyetiyle dimdik ayakta durabilmesinin bir eğitimsel projesi.



9'larda 15-16 dersten söz ederken, şu anki tasarımda 8 dersten söz ediyoruz. 10. sınıfta 9 ders, 11-12 bu böyle devam ediyor. Niye azaltıyoruz? Bir çocuğun 15-16 dersi anlaması ve içselleştirmesi mümkün olmuyor.



HEY dediğimiz bir fırsat var. İlk ve ortaokulda tasarım beceri atöyleleriyle yapmaya çalıştığımız ve çocuğun 1. sınıftan itibaren birçok yeteneği yüzlerce binlerce kez denediği, lisede devamı olarak bu tür aktivitelerle zenginleştirmesini hedefliyoruz. Sanatın ince ayarından geçmeyen bir çocuğun şahsiyetinin oluşması zor oluyor. Yıllarca soru çözen çocuklarımız için hayatın başka gerekleri var. Çocuğun fiziksel aktiviteleri de çok önemli. Çocuğun sadece kağıt üzerinde soru çözerek değil, hayatın içinde tecrübe kazanmasına çok önem veriyoruz.



9. sınıfta 15-16 olan ders sayısı 8'e; 10. sınıfta 9'a düşecek. 12. sınıfta haftalık akademik ders saati 24 olacak.



(2023 eğitim vizyonu) Ortaöğretim tasarımından söz ettiğimizde, okul profili değerlendirme, tasarım beceri atölyeleri, e-portfolyo, e-rehberlik ve benzeri birçok proje, mesleki eğitimde yaptığımız birçok proje aslında bu vizyonun parçaları. Bu parçaların da her birisinin birbiriyle bir bağlantısı var. Yani birbirini tamamlayıcı etkiye sahipler. Bu çok önemli.



(Yeni ortaöğretim modeli) Çok yüksek bir katılımla hazırladık bunu. Öğretmenlerimize, çocuklarımıza, gençlerimize sorduk. Bu Türkiye'nin 2030-2040'larda, 2053'te nasıl bir fotoğrafa ihtiyacı olduğuyla ilgili bir mesele.



(Liselere yeni eğitim modeli) Bu sistemin ilk sınavı, 2024 yılında yapılacak."



MEB'İN PLANLADIĞI MODEL



Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen yeni eğitim modelinde, Akademik Gelişim Programı adıyla bütüncül bir yapıya kavuşturulan akademik dersler, Anadolu Liseleri için 9-11. sınıflarda 35, 12. sınıflarda ise 24 ders olarak planlandı.



Modelde lisenin ilk üç yılında haftalık okul zamanı 35 saati Akademik Gelişim Programı, 5 saati Hayal-Etkinlik-Yaşam temalı çalışmalar olmak üzere 40 saat olarak planlandı.



ulusal.com.tr