Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan SMA ilaçlarıyla ilgili açıklama geldi. Bakan Koca, "SMA ilaçları geri ödeme kapsamına alınmıştır" dedi. Bakan Koca'nın açıklamasında, "Daha önce onay verilen SMA Tip 1 tanılı 394 hastamız, ilaçlarını kullanmaya devam etmektedir. Tip 2 ve Tip 3 tanılı hastalarımızdan başvuru yapan 199'unun bu süreçte Bilimsel Komisyonumuzca ilaç kullanım onayı verilmiştir" ifadelerine yer verildi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, SMA hastalığının ilaçlarıyla ilgili açıklama yaptı.



Koca'nın açıklaması şöyle:



"Sağlık Bakanlığı olarak bir süre önce onay işlemlerini başlattığımız SMA Tip 2 ve Tip 3 hastalarımızla ilgili süreç tamamlanmış, ilaç bedelleri geri ödeme kapsamına alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle yürütülen bu süreçte, öncelikle destekleri için kendilerine en kalbi teşekkürlerimi sunmak istiyorum.



Daha önce onay verilen SMA Tip 1 tanılı 394 hastamız, ilaçlarını kullanmaya devam etmektedir. Tip 2 ve Tip 3 tanılı hastalarımızdan başvuru yapan 199'unun bu süreçte Bilimsel Komisyonumuzca ilaç kullanım onayı verilmiştir.



Çalışmalarının sona yaklaştığı yerli tanı kitlerinin kullanıma girmesi ile tarama programı başlatarak, hastalığın oraya çıkmasından önce tedbirler alacağız. İlaca erişimin kesintisiz sağlanabilmesi ve tedavinin sürdürülebilir olması amacıyla da zorunlu lisans kullandırarak ilacın üretimini temin edeceğiz.



SMA tanı ve tedavi merkezlerinin sayısını arttırarak, erken teşhis ve hastalığa daha odaklanmış, yurt geneline yaygınlaşmış bir yaklaşımı da sağlayacağız."



ulusal.com.tr



