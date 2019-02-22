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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca'dan Yıldız Tilbe açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geçen haftalara göre yüzde 20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim. Bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da Almanya ve Fransa'da hala etkisini gösteren bir salgın. Bizim için bir risk şu an oluşturmuyor. Bununla ilgili grip eylem planımız devrede." ifadelerini kullandı. Sanatçı Yıldız Tilbe'nin grip için bedava ilaç isteğini değerlendiren Bakan Koca, "Sanatçımıza geçmiş olsun temennilerimi buradan iletmiş oluyorum. Sayın Yıldız hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir veya herhangi bir hekim reçete yazdığında geri ödeme kurumu bunu ödüyor ama gripten korunmanın en önemli unsuru elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı." dedi

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca'dan Yıldız Tilbe açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geçen haftalara göre yüzde 20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim. Bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da Almanya ve Fransa'da hala etkisini gösteren bir salgın. Bizim için bir risk şu an oluşturmuyor. Bununla ilgili grip eylem planımız devrede." ifadelerini kullandı.

YILDIZ TİLBE'NİN İLAÇ İSTEĞİ

Sanatçı Yıldız Tilbe'nin grip için bedava ilaç isteğini değerlendiren Bakan Koca, "Sanatçımıza geçmiş olsun temennilerimi buradan iletmiş oluyorum. Sayın Yıldız hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir veya herhangi bir hekim reçete yazdığında geri ödeme kurumu bunu ödüyor ama gripten korunmanın en önemli unsuru elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fahrettin koca #sağlık bakanı #grip #avrupa #almanya #fransa
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