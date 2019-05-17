Yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modelinin uygulanmasına ilişkin detaylar belli oldu. Öğretmenler, ara tatillerde de ek ders ücreti alacak. Ders sayısı azalacak, bilgi kuramı zorunlu ders haline gelecek. Liselere kariyer ofisleri açılacak

Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları belli oldu.



İşte o bilgiler:



"1. Ders sayısı azalıyor.



2. Liselere Kariyer Ofisleri geliyor.



3. 12. Sınıflarda Ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları geliyor.



4. Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebiliyor.



5. Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-21 yılında 9.sınıflardan başlıyor. Kademeli geçiş olacak.



6. Bilgi Kuramı zorunlu ders haline geliyor.



7. Yaparak uygulayarak öğrenme ağırlık kazanıyor.



8. 12.sınıfta çok enteresan yenilikçi dersler geliyor."



ulusal.com.tr