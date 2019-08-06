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Son dakika öğretmen ataması ve 3600 ek gösterge haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı'na 60 bin öğretmen ataması çağrısı

Öğretmenler Eylül ayında başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Ağustos ayında atama yapılmasını bekliyor. Kadro eksikliğine dikkat çeken eğitimciler, en az 60 bin öğretmen ataması için Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yaptı. Ulusal Kanal’a konuşan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Ağustos ayında yeni eğitim dönemi için en az 60 bin "ek atama" yapılmasını istedi. Ancak bu atamaların sözleşmeli olmaması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Geylan memurların 3600 ek gösterge talebini de hatırlattı

Son dakika öğretmen ataması ve 3600 ek gösterge haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı'na 60 bin öğretmen ataması çağrısı

Ataması yapılmayan binlerce öğretmenin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı’nda.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 92 bin 165 öğretmen açığı olduğunu açıklamıştı. 

92 bin açığa rağmen Bakanlık 2018-2019 eğitim-öğretim yılında sadece 40 bin atama yaptı.

Ulusal Kanal’a konuşan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Ağustos ayında yeni eğitim dönemi için en az 60 bin "ek atama" yapılmasını istedi. Ancak bu atamaların sözleşmeli olmaması gerektiğini vurguladı. 

Öte yandan Geylan memurların 3600 ek gösterge talebini de hatırlattı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #atanmayan öğretmenler #öğretmen ataması #öğretmen #3600 ek gösterge
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