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Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni fakülteler kuruldu

Bolu Abant İzzet Baysal ile Yalova üniversitelerine bağlı olarak bazı fakültelerin kurulması ile bazı fakülte ve yüksekokulların kapatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni fakülteler kuruldu
Bolu Abant İzzet Baysal ile Yalova üniversitelerine bağlı olarak bazı fakültelerin kurulması ile bazı fakülte ve yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri ile Turizm fakülteleri ve Yalova Üniversitesine bağlı Sağlık ile Spor Bilimleri fakülteleri kuruldu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı Bolu Sağlık, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik yüksekokulları kapatıldı.

Ayrıca Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adı "Mühendislik Fakültesi" olarak değiştirildi.
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