Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SMA hastalarının bugünden itibaren ilaçlarını alabileceklerini duyurdu. SMA hastalarının aileleri uzun süredir ilaç sıkıntısı çekiyordu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SMA hastalarının ilaç sıkıntısıyla iligli açıklama yaptı.



Açıklamaya göre "tip 1" tedavisinin ardından "tip 2" ve "tip 3" ilaçları da geri ödeme listesine alındı. Geri ödeme listesine alınan ilaçların ödenmesi de bugün itibarıyla başladı.



Bakan Selçuk, ilaca erişimde hiçbir sorun olmayacağını söyledi.



SMA hastalarının aileleri uzun süredir ilaçlarının Sosyal Güvenlik Sistemi kapsamına alınmasını istiyor. Son olarak Tekirdağ'da ilaç sıkıntısı çeken 11 yaşındaki Arda Acen yaşamını yitirmişti.



SMA hastalığı, omurilikteki sinir hücrelerini etkileyerek, yürüme, yemek yeme veya nefes alma kabiliyetini ortadan kaldırır. Bebekler için bir numaralı genetik ölüm nedeni olarak gösteriliyor.



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