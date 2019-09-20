Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yoldan geçerken habersiz bir okula uğrayıp öğretmenler odasına girdiğini belirterek neler yaşandığını anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yoldan geçerken habersiz bir okula uğrayıp öğretmenler odasına girdiğini belirtti.



"HOCAM MÜSAADENİZLE"

Selçuk, sohbet ederken zilin çaldığını ifade ederek bir öğretmenin "Hocam müsaadenizle" deyip kalkarak dersine gittiğini aktardı.

Arkasından diğer öğretmenlerin de ayrıldığını ifade eden Bakan Selçuk, "Bakan geldi diye çocukları bekletmeyen öğretmenlerim, ülke adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr

