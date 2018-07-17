Başvurular 20 Temmuz'a kadar Milli Eğitim Bakanlığına yapılabilecek

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercih başvuruları bugün başladı.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 11 Temmuz'da sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklamıştı.



Adaylar, atama tercih başvurularını 20 Temmuz Cuma gününe kadar MEB'e yapabilecek.



Atama sonuçları 23 Temmuz'da duyurulacak.



Sözleşmeli Öğretmenler Ne İş Yapar?

Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerin yaptığı gibi;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar,

Kadrolu öğretmenler hangi yetkilere sahipse, sözleşmeli öğretmenler de aynı yetkilere sahiptirler,,

Yetkili oldukları dersi anlatıp öğrencilerin öğrenme düzeylerini ölçecek sınavlar yaparlar.



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN NEDİR?

Sözleşmeli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilmiş bir sistemdir. Devlet kadrolarının kontrol altına alınmaya çalışılması ve sürekli olarak öğretmenleri dinamik ve yenilikçi tutmaya çalışan sistemdir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev alan kişiler görev süresince öğretmen performans puanı için sürekli olarak çalışmakta ve kendini geliştirmeye çalışmak zorundadır. Bu şekilde düşünce yapısı nedeniyle oldukça iyi bir sistem gibi görülmektedir. Öğretmenlerin kendini tekrarlamasını ve oldukları yerde saymasını engelleyen sürekli olarak kendini geliştiren öğretmenler yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

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