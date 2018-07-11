Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen adaylarının merakla beklediği mülakat sonuçlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz'da yapılabilecek. Atama tercihleri de 17-20 Temmuz'da alınarak, 23 Temmuz'da ise atamalar gerçekleştirilecek.
Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
"Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz arasında, atama tercihleri de 17-20 Temmuz'da alınacak. Atama sonuçları ise 23 Temmuz'da ilan edilecek."
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