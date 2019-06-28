Meclis'te kabul edilen kanun teklifiyle okula başlama yaşı 66'dan 69 aya çıkartıldı. Yeni yaş uygulaması 2019-2020 eğitim-öğretim yılında başlayacak. Kanun teklifiyle sözleşme öğretmenlerin kadroya geçip tayin hakkı elde etmesi için gerekli 6 yıl, 4 yıla indirildi. Uzmanlara göre ise sözleşmeli öğretmenlik tamamen ortadan kaldırılmalı

4+4+4 Eğitim sistemiyle 66 aya indirilen okula başlama yaşı tekrar yükseltildi. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okula başlama yaşı 69 ay olacak.



Meclis'te kabul edilen kanun teklifinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı da yönetmelikle bir düzenleme yapacak. Veliler istemeleri halinde, gelişimini tamamlamadığını düşündüğü çocuğunu rapor şartı aranmadan okula göndermeyebilecek. Eski sistemde doktor raporu şartı vardı.



Kanun teklifindeki bir diğer düzenleme ise sözleşmeli öğretmenler için yapıldı. Buna göre bir sözleşmeli öğretmenin kadroya geçmesi için gereken 4 yıl çalışma zorunluluğu 3 yıla, tayin talep etme hakkı ise 2 yıldan 1 yıla indirildi.



Organize Sanayi Bölge yönetimleri ve özel sektöre mesleki eğitim merkezleri açma yetkisi de verildi yeni kanun teklifiyle. Bu merkezler "çıraklık, kalfalı ve ustalık eğitimi ile mesleki kurs programlarının" uygulandığı okullar olarak geçiyor.



Yükseköğretim düzeyindeki hizmet veren özel öğrenci yurtların açılması izni ve kapanması gibi konular Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlanacak. Ancak, bu düzenleme kanun yasalaştıktan 1 yıl sonra hayata geçecek.



ulusal.com.tr

