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 Strese karşı nasıl bir beslenme olmalı?

İş yerinde, okulda ve birçok yerde stres baş düşmanımız oluyor. Stresin etkilerini azaltmak için ise beslenme alışkanlıkları ve uyku düzeni önemli bir rol oynuyor. Peki, beslenme ve uyku düzeni nasıl olmalı? İşte ayrıntılar.

 Strese karşı nasıl bir beslenme olmalı?
İşte, okulda, trafikte ve hayatın hemen hemen her alanında istemesek de stres oluşuyor. Bu da hayat kalitesini olumsuz etkiliyor.

Stresi azaltmanın en önemli yolu ise doğru ürünlerle beslenmeden geçiyor.

Sebze ve meyveler arasında stresi azaltan birçok ürün var.

Yiyecekler kadar içeceklerin de strese karşı olumlu katkısı bulunuyor.

Yeterli ve doğru beslenmeyle birlikte iyi alınmış bir uyku da oldukça önemli. Televizyon karşısında uyumak ise risk taşıyor.

ulusal.com.tr
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