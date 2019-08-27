İşte, okulda, trafikte ve hayatın hemen hemen her alanında istemesek de stres oluşuyor. Bu da hayat kalitesini olumsuz etkiliyor.
Stresi azaltmanın en önemli yolu ise doğru ürünlerle beslenmeden geçiyor.
Sebze ve meyveler arasında stresi azaltan birçok ürün var.
Yiyecekler kadar içeceklerin de strese karşı olumlu katkısı bulunuyor.
Yeterli ve doğru beslenmeyle birlikte iyi alınmış bir uyku da oldukça önemli. Televizyon karşısında uyumak ise risk taşıyor.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.