Yetki kararnamesiyle rektör olmak için gerekli profesör olma şartının kaldırılması eğitimcilerin tepkisine neden oldu. Liyakatin olmadığı atamaların gündeme geleceğini söyleyen uzmanlara göre, üniversitelerdeki yapılar alt üst olacak.

703 Sayılı yetki kararnamesiyle, artık profesör unvanı taşımayanların da rektör olmasının önü açıldı. Düzenlemeye eğitimciler tepkili.Tüm Öğretim Elamanları Derneği Genel Sekreteri Suay Karaman, yeni sistemde liyakatsiz atamaların gündeme geleceğini söyledi.Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Karaman, profesör olmayan özel üniversite sahiplerine yarar sağlayacak bir düzenleme yapıldığını belirtti.Kararnameyle bir diğer düzenleme de rektörlerin görev süresi oldu. Doğrudan Cumhurbaşkanının atayacağı rektörler için artık süre sınırı olmayacak.Üniversitelerin kalitesinin artması için Yüksek Öğretim Kurulu'nun yerine başka bir kurumun gelmesi gerektiğini savunan Karaman, sistem değişiklikleri için kurultay çağrısı yaptı.