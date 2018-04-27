Tabip Odalarında seçimler devam ediyor. Gaziantep-Kilis Tabip odasına kayıtlı hekimler pazar günü sandık başına gidecek. Cumhuriyetçi hekimler, Vatan bütünlüğünü savunmak için yönetime talip olduklarını açıkladı.

Odalar da seçim heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Seçimlere hazırlanan Cumhuriyetçi hekimler oldukça iddialı.



Gaziantep-Kilis Tabip Odası seçimleri hafta sonu yapılacak.



Cumhuriyetçi Hekimler çıkardıkları listeyle seçime giriyor. Doktor Ali Cengiz Muhtar ve Doktor Selim Özyazgan, Ulusal Kanal'a açıklama yaptı.



Muhtar, Tabipler Birliğini bölücü çizgiden kurtarmak için yönetime talip olduklarını söyledi.





HABER-KAMERA: EKREM DEMİR

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