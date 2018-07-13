Genetik, sinsi ve bir o kadar tehlikeli… Talasemi diğer bir adıyla Akdeniz Anemisi. Ülkemizde 1 Milyon 600 kişi bu hastalığı anne ya da babalarından miras alıyor.
Bu ağır tabloya rağmen, alınan önlemler ve geliştirilen tedavilerle mücadelede Türkiye’de yüzde 90 başarı sağlandı bile. Hastalığın en yaygın görüldüğü il olan Antalya’da faaliyet yürüten Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı, Talasemi ile mücadelede yüzde yüzü hedefliyor.
Avrupa Birliği ile ortak yürütülen projeyle talasemiden kaynaklı kalp, karaciğer ve hormonal gelişim sorunlarına da çözüm aranıyor.
Mesleğinin 40 yılını talasemi ile mücadeleye adamış olan Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Başkanı Prof.Dr. Duran Canatan, evlilik öncesi her çiftin talasemi testi yaptırmasının ve kan bağışının önemine işaret etti.
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ulusal.com.tr
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