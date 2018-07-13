“Önce talasemi testi sonra Nikah”… Bu sloganın nedeni ülkemizde yaygın olarak görülen Akdeniz Anemesi ile mücadele. Dünyada 300 Milyon, Ülkemizde 1 Milyon 600 bin taşıyıcı var. Nesilden nesile geçen bu kalıtsal hastalık ağır belirtilerle ortaya çıktığı kadar ölümcül de olabiliyor. Ancak geliştirilen önlemler ve tedavi yöntemleri ile Türkiye’de yüzde 90 oranında kontrol altına alındı.





Bu ağır tabloya rağmen, alınan önlemler ve geliştirilen tedavilerle mücadelede Türkiye’de yüzde 90 başarı sağlandı bile. Hastalığın en yaygın görüldüğü il olan Antalya’da faaliyet yürüten Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı, Talasemi ile mücadelede yüzde yüzü hedefliyor.



Avrupa Birliği ile ortak yürütülen projeyle talasemiden kaynaklı kalp, karaciğer ve hormonal gelişim sorunlarına da çözüm aranıyor.



Mesleğinin 40 yılını talasemi ile mücadeleye adamış olan Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Başkanı Prof.Dr. Duran Canatan, evlilik öncesi her çiftin talasemi testi yaptırmasının ve kan bağışının önemine işaret etti.





HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ

ulusal.com.tr Genetik, sinsi ve bir o kadar tehlikeli… Talasemi diğer bir adıyla Akdeniz Anemisi. Ülkemizde 1 Milyon 600 kişi bu hastalığı anne ya da babalarından miras alıyor.Bu ağır tabloya rağmen, alınan önlemler ve geliştirilen tedavilerle mücadelede Türkiye’de yüzde 90 başarı sağlandı bile. Hastalığın en yaygın görüldüğü il olan Antalya’da faaliyet yürüten Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı, Talasemi ile mücadelede yüzde yüzü hedefliyor.Avrupa Birliği ile ortak yürütülen projeyle talasemiden kaynaklı kalp, karaciğer ve hormonal gelişim sorunlarına da çözüm aranıyor.Mesleğinin 40 yılını talasemi ile mücadeleye adamış olan Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Başkanı Prof.Dr. Duran Canatan, evlilik öncesi her çiftin talasemi testi yaptırmasının ve kan bağışının önemine işaret etti.