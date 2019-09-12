Tam gün eğitim için MEB'e çağrı

Kontenjanlar arttırıldı, ikili eğitime geçildi. Eğitimciler MEB’e tam gün eğitim için çağrı yaptı.

Binlerce öğrenci açıkta kaldı, Milli Eğitim Bakanlığı ise çareyi ikili eğitimde buldu. Bakanlık liseye yerleşemeyen öğrenciler için çoğu Anadolu lisesinin kontenjanını arttırdı.

Kontenjanların arttırılması da sınıf mevcudiyetlerinin iki katına çıkmasına neden oldu. Bu okullarda ikili eğitime geçildi. Öğlenci olan çocuklar akşam geç saatlerde çıkmak zorunda kalıyor.

Eğitimciler ise bu duruma tepkili. Ulusal Kanal’a konuşan Eğitim-İş 1Nolu Şube Başkanı Turgay Kaçan Bakanlığın Bakanlığı eleştirdi, acil çözüm istedi.

Kaçan, Bakanlığın boş kalan imam hatip liselerini Anadolu lisesine dönüştürmesi gerektiğini bildirdi.

Ulusal Kanal’ın Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, ikili eğitimde yaşanan sorunlar bakanlığın gündeminde. Yaşanan sıkıntılarla ilgili planlama yapıldığı belirtiliyor. Yeni okul yapımı konusunda da Bakanlığın ihtiyaca göre konuyu ele alarak adımlar atacağı ifade ediliyor.



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