Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde bir doktor, hasta muayene ederken başka bir kişi tarafından darp edildi. Zanlı polis tarafından gözaltına alındı. Hastane önünde açıklama yapan sağlık çalışanları saldırıların son bulmasını istedi.

Sağlıkta şiddetinin önüne geçilemiyor. Son olarak BitlisTatvan Devlet Hastanesi'nde görevli psikiyatri uzmanı Mehmet Öztürk, N.B tarafından darbedildi.



İddiaya göre Öztürk, poliklinikte bir hastayı muayene ederken, kendisine rapor verilmediğini iddia eden başka bir hastanın saldırısına uğradı.



Doktoru, araya girenler kurtardı.



Saldırının ardından psikiyatri doktoru Öztürk darp raporu aldı. N.B hakkında şikayette bulundu. N.B jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Sağlık-Sen Bitlis Şube Başkanı Baki Kaya, sağlık çalışanlarına gösterilen şiddetin son bulmasını istedi.





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