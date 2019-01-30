banner1002
Yıldız futbolcuyu taşıyan uçağın düşmesinde flaş gelişme
Yıldız futbolcuyu taşıyan uçağın düşmesinde flaş gelişme
Ünlü şarkıcı kaza geçirdi! İşte hastaneden fotoğrafı
Ünlü şarkıcı kaza geçirdi! İşte hastaneden fotoğrafı
Hamza Uluçay tahliye edildi
Hamza Uluçay tahliye edildi
Yarın Rusya'ya gidiyorlar
Yarın Rusya'ya gidiyorlar

​Temel liseler kaldırılacak! Öğrencileri neler bekliyor?

Eğitim sisteminde bir değişikliğe daha gidiliyor. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Selçuk, öğrencilerin sınava hazırlandığı temel liselerin kaldırılacağını açıkladı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Eğitim Uzmanı Pelin Sıngın, "Eğitim sisteminin bütününde sorun olduğunu, temel liselerin kaldırılmasının gerçekçi bir çözüm olmadığını" söyledi.

​Temel liseler kaldırılacak! Öğrencileri neler bekliyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk temel liselerin kaldırılacağını açıkladı.

Normal lise statüsü kazanan Temel liseler kapanınca öğrenciler, Halk Eğitim Merkezlerine yönlendirilecek.

Temel liselerin kaldırılmasının çözüm odaklı olmadığını söyleyen  Eğitim Uzmanı Pelin Sıngın," öğrenciler bu seferde özel derse yönlenecek" dedi.

Sıngın, "Anadolu liselerinin kontejanlarının dolu olduğunu, öğrencilerin İmam Hatip ve Meslek liselerine yönlenmek zorunda kalacağını" belirtti.


HABER: DİLEK DOĞAN
ulusal.com.tr



 

Etiketler; #Milli Eğitim Bakanı #Ziya Selçuk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.