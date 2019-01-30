Eğitim sisteminde bir değişikliğe daha gidiliyor. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Selçuk, öğrencilerin sınava hazırlandığı temel liselerin kaldırılacağını açıkladı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Eğitim Uzmanı Pelin Sıngın, "Eğitim sisteminin bütününde sorun olduğunu, temel liselerin kaldırılmasının gerçekçi bir çözüm olmadığını" söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk temel liselerin kaldırılacağını açıkladı.



Normal lise statüsü kazanan Temel liseler kapanınca öğrenciler, Halk Eğitim Merkezlerine yönlendirilecek.



Temel liselerin kaldırılmasının çözüm odaklı olmadığını söyleyen Eğitim Uzmanı Pelin Sıngın," öğrenciler bu seferde özel derse yönlenecek" dedi.



Sıngın, "Anadolu liselerinin kontejanlarının dolu olduğunu, öğrencilerin İmam Hatip ve Meslek liselerine yönlenmek zorunda kalacağını" belirtti.





HABER: DİLEK DOĞAN

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