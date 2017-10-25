TEOG’un yerine gelecek olan yeni sistem gelecek yıl itibariyle uygulanacak. Yeni sisteme göre, öğrencilerin 3 yıl boyunca girdiği bütün sınavların not ortalamaları hesaplanacak. Hesaplamanın ardından öğrencilere aldıkları puana göre bir liseye yerleştirilecek.

TEOG’un yerine gelecek olan yeni sistem 2018-2019 eğitim yılından itibaren uygulanacak. Bu yıl ise geçici olarak son kez merkezi sınav yapılacak.



Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG’un yerine getirilmek üzere dört çalışma yapmış ama Cumhurbaşkanılığı’ndan onay alamamıştı. Bakanlık beşinci çalışmasını tamamladı ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanına sunacak.



Sunulacak yeni teklife göre yeni modelin adı ‘Liselere Geçiş Sistemi’



Gelecek yıldan itibaren uygulanması düşünülen yeni modele göre 6, 7 ve 8’inci sınıflar için il milli eğitim müdürlükleri sınavı organize edecek.



İl Milli eğitim müdürlükleri sınav sorularını bakanlığın merkezi soru havuzundan alacak.



Öğrencilerin 3 yıl boyunca girdiği tüm sınavların not ortalamaları hesaplanarak aldığı puana göre bir okula yerleştirilecek.



Yerleşemeyen öğrenciler evlerine en yakın okullara gönderilecek.



Testin yanında açık uçlu sorular da sorulacak olan yeni modele göre açık uçlu soruları 2 öğretmen değerlendirecek.



Peki 8. sınıf öğrencileri bu yıl ne yapacak? Yeni Şafak Gazetesinin haberine göre bu yıl öğrencileri geçici bir sistem bekliyor.



Geçici uygulama sadece 8’inci sınıf öğrencilerine uygulanacak ve son merkezi sınav olacak. Yerleştirme puanına geçici sınavın puanı yüzde 70, ders başarı notu yüzde 30 etki edecek.







Haber: Hasret Kaya

Kamera: Barış Yurteri

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