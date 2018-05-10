Hükümetin üniversiteleri bölme tasarısı mecliste kabul edildi. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe girecek. Üniversite öğrencileri ve akademisyenleri ise mücadeleye devam ediyor.

Seslerini duyurmak için günlerce eylem yaptılar. Öğrenciler, akademisyenler ve hastalar hep birlikte mücadele ettiler.Üniversiteleri bölecek tasarı tüm tepkilere rağmen Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onaylarsa yasa, Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girecek.Yasa yürürlüğe girdiğinde 16'sı devlet 4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulacak. Aralarında İstanbul ve Gazi Üniversitesi'nin de olduğu 10 üniversitenin bazı bölümleri yeni kurulacak üniversitelere bağlanacak.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi de İstanbul Üniversitesi'nden ayrılarak yeni kurulacak, "İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa" isimli üniversiteye dahil edilecek.Tasarı kabul edilmiş olsa da öğrenci ve akademisyenler mücadeleden vazgeçmiş değil.Üniversite yönetimi, öğretim üyeleri ve öğrenciler bölünme yasasını kabul etmiyor. Üniversitenin Akademik Kurulu yasanın onaylanmaması için mücadeleye devam ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı onaylaması halinde Akademik Kurul bu kez yasanın iptali için yargıya başvuracak.