Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin 2014 yılında başladığı proje ile burs alan öğrenci sayısı 23'e yükseldi. TESUD Konak Şubesi temsilcileri, burs verdikleri öğrecilere Yılmaz Özdil’in kaleme aldığı Mustafa Kemal Atatürk kitabını da armağan etti.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği Konak Şubesi 2014 yılından bu yana alanlarında başarılı Üniversite öğrencilerine burs veriyor.



2014 yılında 5 kişiyle başlatılan burs kampanyası giderek büyüldü. Burs olan öğrenci sayısı 23'e yükseldi.



Türkiye Emekli Subaylar Derneği Konak Şube Başkanı Emekli Hava Kurmay Albay Cengiz Tatar burs verme kriterlerini Ulusal Kanal’a anlattı.



Tatar 23 öğrenciye Yılmaz Özdil’in kaleme aldığı Mustafa Kemal Atatürk kitabını da hediye etti.



Haber: Özgür Saymaz

Kameraman: Akın Kara