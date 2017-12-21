Tıp dünyası hastalıklara karşı son yıllarda yeni bir yaklaşım geliştiriyor. Ülkemizde henüz yeni olsa da bu alanda çalışma yapan uzmanlar var. Antalya’da Psikiyatri Uzmanı Doktor Deniz Şimşek, üç ana sistem olan bağırsak, ruhsal ve biokimyasal sistemle tüm hastalıklardan korunma şansımız olduğunu açıkladı.

Tıp dünyası işte tam da bu sitemi, bütüncül tıp yaklaşımını tartışıyor. Son yılların en gözde araştırma konularından biri olan bağırsak ve bedenimiz arasındaki ilişkiyi de ortaya koyuyor.



Bağırsakları ön planda tutan iyi bir beslenme programı tüm hastalıklarda da işe yarıyor.



İnsanın ruhsal ve bu sistemi düzenleyen en önemli sistemlerinden biri de ‘anda kalma.



Bağırsakların ve ruhsal durumun etkisiyle bağışıklık sitemi bozulmaya başlıyor. Bu da gripten kansere kadar bir çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Peki ne yapmamız gerekiyor? Psikiyatri Uzmanı Doktor Deniz Şimşek anlattı.





HABER: DEVRİM DÖNMEZ – KAMERA: MESUT TÖRÜN

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