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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tamamlandı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) yapıldı.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen sınavın "Temel Tıp Bilimleri Testi" saat 10.15'te, "Klinik Tıp Bilimleri Testi" ise saat 14.45'te başladı.

Adaylara 120'şer çoktan seçmeli sorunun yöneltildiği testler için 150'şer dakika süre verildi.

Sınav sonuçları 26 Eylül'de açıklanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #TUS #Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı #ösym
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