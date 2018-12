Halk arasında "kunduracı göğsü" ve "güvercin göğsü" olarak da bilinen pektus deformitelerinden "mikst deformiteyle" mücadele eden ve hastalık nedeniyle tişört dahi giyemeyen Elmacı, başarılı ameliyat sayesinde hayallerine kavuştu.

Halk arasında "kunduracı göğsü" ve "güvercin göğsü" olarak da bilinen pektus deformitesiyle mücadele eden ve hastalık nedeniyle tişört dahi giyemeyen, arkadaş etkinliklerine katılamayan, havuza ve denize giremeyen 22 yaşındaki Erdal Elmacı'nın hayalleri, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyat sayesinde gerçeğe dönüştü.



Elmacı uzun yıllar, Türkiye'de yaklaşık 320 bin hastanın muzdarip olduğu ve çeşitli sağlık sorunlarının yanı sıra oluşturduğu estetik problemler nedeniyle toplumdan izole olmaya da yol açabilen pektus deformitesiyle mücadele etti.



Kendisini en çok fiziksel görünümünde yol açtığı farklılık nedeniyle rahatsız eden mikst deformite olarak da bilinen "pektus arkuatum" nedeniyle birçok hekim ve hastaneye başvuran Elmacı, ameliyat için her seferinde olumsuz cevap aldı.



Elmacı'nın aslında tam da "her şey bitti" dediği noktada yolu, Türkiye'de ilk kez pektus deformitesi operasyonlarını başlatan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yüksel ile kesişti.



Yapılan tetkikler sonrasında ameliyat edilmesine karar verilen Elmacı, başarılı bir operasyon geçirmesinin ardından taburcu edildi.



Çok ileri seviyedeki deformitesinden ameliyat sayesinde kurtulan Elmacı, bu sayede deformiteyi gizlemek için istemsizce oluşan duruş bozukluğu kaynaklı kamburluğundan kurtuldu, sosyal yaşamında bugüne kadar mahrum kaldığı her şeye de kavuşmuş oldu.



Her geçen gün sağlığı daha da iyiye giden Erdal Elmacı, şimdi uzun yıllar boyunca giymeyi hayal ettiği tişörtlerini giymenin ve deformitesi nedeniyle uzak kaldığı arkadaş etkinliklerine katılabilmenin sevinciyle yaşamını sürdürüyor.



"Türkiye'de yaklaşık 320 bin hastada görülüyor"

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Yüksel, Türkiye'de yaklaşık 320 bin hastada göğüs deformitelerinin görüldüğünü belirterek, yaklaşık 10 yılda bin 500 ameliyat gerçekleştirdiklerini söyledi.



Yüksel, "Bu yeni bir ameliyat. Ameliyatları Türkiye'de ilk defa biz başlattık. Ameliyatta kullandığımız barların patenti de bize ait. Türkiye'de ürettiğimiz bir bar. Bu sayede milli sermayeye de katkı sağlamış olduk." dedi.

Ameliyatın tüm masraflarının SGK tarafından karşılandığına işaret eden Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Erdal'ın deformitesi, mikst deformiteydi. Deformiteler hastalarda değişik seviyelerde olabiliyor. Bu hastamızın deformitesi ciddi boyuttaydı. Orta ve hafif olanlara bazen vakum da kullanabiliyoruz. Burada önemli kriter yaş. Ameliyat için ideal yaş 12-16 arasıdır. Erdal'ın çok anormal bir deformitesi vardı. Hastamız bu konuda en çarpıcı örneklerden oldu. Deformitesi kalbine baskı yapmıyordu ama bu görüntü onu toplumdan tamamen izole etmişti. Yaptığımız muayenede bu ameliyatı olabileceğini ve bu görüntüden kurtulabileceğini söyledim. Önce inanamadı bu duruma. Dolayısıyla Erdal, olağanüstü sonuç aldığımız hastalarımızdan biri. Biz de elde ettiğimiz sonuç açısından mutluyuz. Çünkü bazı hastalarda sonucu garanti edebiliyoruz ama Erdal'da o sonucu ameliyat öncesi garanti etmek mümkün değildi. Erdal artık gayet mutlu, onun hayatını değiştiren sonucu aldı."



"Beni görenler değişime inanamadı"

Sağlığına kavuşan Erdal Elmacı da sorunun yaşının ilerlemesiyle farkına vardıklarını dile getirerek, duygularını şöyle anlattı:



"Hastalık, dışarıda tişörtle gezdiğim zaman görüntü açısından bana rahatsızlık veriyordu. Çoğu doktora gittim, memnun edici bir sonuç alamadım ancak Mustafa Hoca'ya geldiğim gibi mutlu sonuçla karşılaştım. Ameliyat oldum, şu anda çok iyiyim. Yazın özellikle tişört giyip dışarı çıkamıyordum. Sürekli deformitemi saklamaya çalışıyordum. Şu an çok mutluyum. Arkadaş ortamına giremiyordum. Denize gidemiyordum. Sağlık açısından bir problem yoktu ama görüntü olarak beni çok sıkıntıya düşüyordu. Şu an yaz olsa rahatlıkla tişörtümü giyip hiç korkmadan dışarı çıkabilirim. Denize, havuza rahatlıkla gidebilirim. En basiti aynanın karşısına geçtiğim zaman kendimi mutlu hissediyorum. Öz güvenim yerine geldi."



Ameliyat olduktan sonra kendisini gören yakınlarının çok şaşırdığını anlatan Elmacı, "Beni görenler değişime inanamadı. Bana kazandırdığı her şey için Mustafa Yüksel Hoca ve ekibine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.