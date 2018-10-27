Türkiye Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği’nden milli üretime tam destek geldi. Derneğin 15’inci Kongresi Antalya’da yapılıyor. Kongrede milli üretime destek ön plana çıktı. Dernek üyeleri medikal malzemelerin yerli üretimini destekliyor. Bu amaçla da, ASELSAN ile protokol imzalayacakları açıklandı. Diğer bir önemli konu başlığı ise organ bağışı oldu.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği’nden milli üretime destek hamlesi geldi. Açıklamayı Derneğin Başkanı Prof. Dr. Ahmet Rüçhan Akar yaptı.



Derneğin 15’inci Kongresi Antalya’da yapılıyor. Dünyada kalp ve damar cerrahisindeki son gelişmelerin konuşulduğu kongrede, milli üretime destek konusu ön plana çıktı.



Medikal malzemelerin üretiminde bir yerli firma ve ASELSAN ile protokol imzaladılar. Derneğin Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, ileriki yıllarda Türk yapımı ürünlerin dünyadaki yerini alabileceğini söyledi.



Kongrede bir diğer öne çıkan konu da organ bağışı ve nakli oldu. Profesör Özatik Ulusal Kanal’a konuştu.



Karaciğer ve böbrek gibi nakiller canlı vericiden yapılabiliyorken, kalp naklinde ise durum bambaşka.



Yaklaşık 150’si acil olmak üzere bin 64 hasta kalp nakli bekliyor. Bu yıl içinde 14 bin 75 beyin ölümü vakası bildirildi. Organ bağışı için verilen ise maalesef yaklaşık yüzde 25.



Özatik, organ bağışının önemini bir kez daha vurguladı.





HABER: DEVRİM DÖNMEZ

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