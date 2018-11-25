Türk halkının en az üçte birinde mide-bağırsak hasatlığı olduğu belirlendi. Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından, toplum tabanlı bir çalışma yapıldı. O bilimsel çalışmada, toplumun yüzde 60’ında karaciğer yağlanması ve yüzde 36’sında mide-bağırsak hastalıkları olduğu ortaya konuldu.

Bu çarpıcı tespit, Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından yapılan bilimsel çalışmayla ortaya konuldu.



Derneğin 35’inci Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya'da yapıldı. Türkiye'de ilk kez gastrointestinal hastalıklar için yapılan tarama çalışmasının sonuçları paylaşıldı.



Nevşehir’in Avanos ve Gülşehir ilçelerinde yaklaşık 5 bin kişiyle saha çalışması yapıldı. Bu ilçelerin seçilmesinin en önemli nedeni İstatistik Kurumu'nun verileriyle tespit edilmiş, nüfus dağılımı açısından Türkiye'yi birebir örnekleyen, yerler olması.



Çalışmaya katılanların, karın ultrasonografileri de yapıldı. Bu da çok çarpıcı bir sonucu ortaya çıkardı.



Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Sezgin, çalışmanın amacını Ulusal Kanal’a anlattı.



Profesör Sezgin, başta sağlıklı beslenmenin gerekliliğine dikkat çekti. Ardından da neler yapılabileceğini sıraladı.



Sezgin, gastroenterolojik hastalıkların gerek sıklığı, gerekse de oluşturduğu mali yük ile toplum sağlığı açısından ciddi bir sağlık sorunu olduğuna da dikkat çekti.



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