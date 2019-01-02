Aslında hayatımızın her yerindeler, mikrop değiller ama ondan daha da tehlikeliler. Sindirim sisteminden kalp damar hastalıklarına kadar birçok hastalığa neden olan trans yağdan bahsediyoruz. Uzmanlarsa yedikçe ömrümüzü kısaltan trans yağdan uzak durmamız konusunda uyarıyor.

Hayatımızın her alanında bisküviden kurabiyeye,kekten unlu mamullere kadar bir çok gıdanın içinde trans yağ var.



Beslenme ve diyet uzmanı Doktor Tuba Kayan Tapan, özellikle çocukların kantinlerde dikkat etmesi gerektiğini söylüyor.



Trans yağ nedeniyle her yıl dünyada yarım milyonun üzerinde kişi hayatını kaybediyor.



Sağlımız için gıdalarda "Trans yağ yoktur" yazısının aranması gerekiyor.



Trans yağlardan uzak durmak mümkün. Yapılması gereken tek şey daha bilinçli olmak.





HABER: DİLEK DOĞAN

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