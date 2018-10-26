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'Truva Atı' gibi davranan antibiyotik üretildi

Bilim insanları, erken klinik çalışmalarda dirençli bakterilerde etkili olan yeni bir antibiyotik geliştirdiklerini bildirdi.

'Truva Atı' gibi davranan antibiyotik üretildi

BBC'nin haberine göre, bir ilaç firması tarafından üretilen antibiyotik, Yunan mitolojisindeki "Truva Atı" gibi davranarak, gizlice bakterinin içine girmeyi başardı.

Yunan savaşçılarını Truva şehrine gizlice sokmak için kullanılan dev tahta atın hikayesinden ilham alınarak üretilen antibiyotiğin, vücuda girdiğinde demire bağlandığı, dolayısıyla kandırılan bakterinin hücrelerinin içine girmeyi ve bakteriyi yok etmeyi başardığı kaydedildi.

Araştırmacılar, ilacın bu yönüyle Truva Atı'na benzediğini, aradaki farkın antibiyotiğin bakteriye girmek için "tahta" değil demiri kullanması olduğunu söyledi.

Böbrek veya idrar yolu enfeksiyonu olan 448 kişi üzerinde yapılan deneylerin, ilacın hali hazırda kullanılan antibiyotik tedavileri kadar etkili ve güvenli olduğunu gösterdiği belirtildi.

Çalışmanın sonuçları "Lancet Infectious Diseases" dergisinde yayımlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #truva atı #antibiyotik
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