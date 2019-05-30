Tükenmiş kalemin bile tükendiği bu dünyada her 4 kişiden biri kendini tükenmiş hissediyor.
Dünya sağlık örgütü tükenmişlik sendromunu resmen mesleki deformasyon olarak tanımladı.
Sendromun belirtileri arasında enerjinin düşmesi, işten zihinsel olarak uzaklaşma ve işe karşı negatif duygular hissetmede yer alıyor.
Uluslararası hastalık sınıflandırması'nın 11. versiyonu için tükenmişlik sendromuna da listeye aldı.
İlk kez 1974'te tanımlanan sendromla ilgili Psikolog Gizem Ünveren uyarılarda bulundu.
ulusal.com.tr
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