Dünyada 8 bilim insanına verilen “Küresel Araştırma Ödülü”nü aldı. Türk bilim insanının ödüllü projesi kanser tedavisinde umut oldu. İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Araştırma Grup Lideri Doç.Dr. Can Küçük, “kanserin öncüsü” hastalıklar ile ilgili çalışmasıyla ödüle layık görüldü. Küçük’ün projesi ile sadece kan testi yapılarak tanının daha kolay hale getirilmesi hedefliyor.

Henüz ortaokul öğrencisiyken çok sevdiği dedesini akciğer kanserinden kaybetti. Bu alanda çalışmaya da işte o zaman karar verdi. O şimdi, dünyada “Küresel Araştırma Ödülü”ne layık görülen 8 bilim insanı arasında yer alıyor.



Türk bilim insanı Doç.Dr. Can Küçük’ün ödüllü projesi kanser tedavisinde umut oldu.



İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Araştırma Grup Lideri Doç. Dr. Küçük, çalışmalarını en yaygın görülen lenfoid kanser türlerinden "overt multiple myeloma" üzerinde yoğunlaştırdı. "Kanser öncülü" hastalık olarak bilinen iyi huylu tümörlerle ilgili projesini hazırladı.



Küçük’ün projesi öncü iki hastalığın "agresif" kansere dönüşme riskini ve süresini belirleyerek uygun yöntemle tedaviyi amaçlıyor. Proje ile sadece kan testi yapılarak tanının daha kolay hale getirilmesi hedefleniyor.



Ödül, ilk kez Türkiye'de çalışan bir bilim insanına veriliyor. Küçük başarısında Türkiye'nin en donanımlı biyotıp ve genom araştırma merkezinde çalışmasının önemli paya sahip olduğunu söyledi.





ulusal.com.tr