Türk Böbrek Vakfı, üç beyazla yani tuz, un ve şekere karşı mücadele başlattı. İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapan vakıf kentteki 460 bin öğrencinin beslenme tarzını değiştirmeyi hedefliyor.

İzmir'de ilkokul ve ortaokul öğrencilerine tuz, un ve şeker tüketiminin zararları anlatılacak.



Burdan yola çıkan Türk Böbrek Vakfı, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile ortak mücadele kararı aldı. İşbirliği protokolü törenle imzalandı.



Çarpıcı rakamlar paylaşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk önemli uyarılar yaptı.



Erk, obezitede artışa neden olan üç önemli düşmanının hangi hastalıkları tetiklediğini de anlattı.



İzmir ile birlikte 5 ilde yürütülen projenin hedefi okullarda sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmek. İzmir İl Millî Eğitim Müdürümüz Ömer Yahşi de kentte 460 bin öğrencinin bu projeden faydalanacağını söyledi.



9-11 yaş grubunda olan ilkokulları kapsayan protokol ile öğretmen, öğrenci ve velilere eğitim verilecek.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

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