Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Gazi Huri, kemik boyunu günde 1 milimetre uzatan yeni nesil implant icat etti. TÜBA ödüllü doktorun "Hareketli kemik plağı" adını verdiği icat, kırık kemiklerde de kullanılabiliyor. Hayvan deneylerinde başarılı olan bu yöntemin insanlar üzerinde uygulanma aşamasına çok yaklaştı

Türkiye'de kemik boyunu günde 1 milimetre uzatan yeni nesil implant icat edildi. Hacettepe Üniversitesi Ögretim Üyesi, TÜBA ödüllü Doç. Dr. Gazi Huri, kemik icadı ile uluslararası patent aldı. Adını tıp literatürüne yazdırdı.



"Hareketli kemik plağı" adı verilen yeni nesil implant, hem kırıklarda, hem tümör ameliyatları sonucu oluşan kemik kayıplarında, hem de doğuştan gelen kemik sorunlarında kullanılabilecek.



Prototipleri 3 boyutlu yazıcıyla üretilen hareketli kemik plağı, koyunlar üzerinde başarıyla denendi. İmplant, hem kırıkların birbirine yaklaştırılmasına, hem de kemik uzatmaya yarıyor.



Doç. Dr. Huri'nin hedefi, bu icadı en kısa sürede en ileri teknolojiyle insanlığın hizmetine sunmak.



İmplant, pek çok açıdan dünyada bir ilk. ABD, Avrupa, Japonya ve Türkiye'de geçerli uluslararası patente sahip. Çocuk hastalarda da güvenle kullanılabilecek. TÜBİTAK projesi ile elektronik modelleri geliştirilirse, gelecekte boy uzatmak için kullanılması da mümkün.





ulusal.com.tr