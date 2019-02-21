Millî Eğitim Bakanlığı, 26 Mart'ta 20 bin öğretmen ataması için başvuru alınacağını duyurdu. Sendikalara göre atama olumlu ancak yeterli değil. Talep bu yıl içinde 100 bin atama yapılması.

20 bin sözleşmeli öğretmen daha atanacak... Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi... Türk Eğitim Sen ise "Olumlu ama yetmez" dedi.



Millî Eğitim Bakanlığı, 26 Mart tarihinde öğretmen ataması için başvuru alacağını duyurdu.



Bakanlığın kararını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlediği yerel seçim mitinginde açıkladı.



Millî Eğitim Bakanlığınca bildirilen takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular 31 Mart Yerel Seçimlerin hemen öncesi 26 Mart tarihinde başlayacak.



Buna göre, ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılacak.



Atamalarla ilgili ilk değerlendirme yıllardır ataması yapılmayan öğretmenler için mücadele veren Kamu Sen’e bağlı Türk Eğitim Sen’den geldi.



Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, atamalar için öğretmenler adına teşekkür etti. Ancak sayının yetersiz olduğunu vurguladı.



Ulusal Kanal’a konuşan Akkaş, atama sorununa ilişkin esas çözümü de söyledi.





HABER: TANSEV KARA

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