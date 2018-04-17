Türk eğitim sistemine damga vuran, Köy Enstitüleri 78 yaşında. "İş içinde iş eğitimi" ilkesiyle Cumhuriyet'e aydın bir nesil yetiştiren Köy Enstitüleri 1954 yılında kapatıldı. Peki, Köy Enstitüleri neydi ve nasıl bir eğitim veriyordu? 92 yaşındaki emekli öğretmen ve yazar İbrahim Şimşek, Ulusal Kanal'a anlattı.

Bir yanda hergün yeni skandallar ile çalkalanan, günden güne gericileşen, bilimi ve üretimi reddeden eğitim sistemi... Diğer yanda ise ışığı hala sönmeyen Cumhuriyet'in aydınlanma ve aydınlatma devrimi Köy Enstitüleri.



Her biri yoksul köylü çocuklarıydı. Onlar, dikenli tarlaları gül bahçesine çevirdi, çorak topraklara Türkiye'nin geleceğini ekti. Tek amaçları vardı; okuyup öğretmen olmak sonra da Anadolu'nun köylerine gidip tıpkı kendileri gibi, aydın nesiller yetiştirmek.



1940 yılında kurulan Köy Enstitüleri bugün 78 yaşında. Ancak gelin görün ki gerici çevrelerin, toprak ağalarının tepkisini çeken enstitüler, "komünist yetiştirmekle" suçlanarak 1954'te kapatıldı.



Kapatıldı ama Cumhuriyet'e ve insanlığa kattığı değerler hala konuşuluyor.



92 yaşındaki emekli öğretmen ve yazar İbrahim Şimşek de bir Köy enstitülü.



Peki, Köy enstitüleri neden kuruldu? Yoksul köylü çocuklarına nasıl bir eğitim verildi? Şimşek, Köy Enstitileri'nin kuruluşun 78. yıl dönümünde Ulusal Kanal'ın sorularını yantıladı.



Köy enstitülerine dair yüzlerce binlerce anısı var İbrahim Şimşek'in. Neden kapatıldığını da çok iyi biliyor.



Uzun yıllar öğretmenlik yapan Şimşek'in öğretmenlere de bir mesajı var. "Öğrencilerinizi sevin"





ulusal.com.tr





