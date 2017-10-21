Kilo fazlalığı, hareketsizlik, aşırı tuz tüketimi, sigara, alkol ve bitkisel ürünler böbrek sağlığını olumsuz etkiliyor. Peki sağlımızı nasıl koruruz? Türk Nefroloji Derneği'nin Antalya'da düzenlenen "Hipertansiyon, Diyaliz ve Organ nakli" kongresinde böbrek sağlığını korumanın yolları anlatıldı

Türkiye'de 75 bin böbrek hastası bulunuyor. Böbreğe bağlı hastalıklar giderek yaygınlaşıyor.



Nefroloji uzmanları, Antalya'da kronik böbrek hastalığının neden, önlem ve tedavilerini anlattı.



34. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon, Diyaliz ve Organ Nakli kongresinde konuşan uzmanlar, Böbrek naklinin önemini vurguladı. Ülkemizde geçtiğimiz yıl 3 bin 416 böbrek nakli yapıldı.



Böbrek hastalığı sinsi ve ülkemizde böbrek yetmezliği farkındalığı oldukça düşük.



Kilo fazlalığı, hareketsizlik, aşırı tuz tüketimi, sigara ve alkol ile bitkisel ürünler böbrek sağlığını olumsuz etkiliyor.



Hastalıktan korunmak için alınması gereken önlemler var. Onların başında işte bunlar geliyor.



Uzmanlar, doktorlara danışılmadan ilaç tüketimini önermiyor.



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