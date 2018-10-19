Dünya Aferez Birliği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "Türkiye gerek kanser gerek kök hücre alanında dünyada çok iyi bir yerde. Özellikle bunların tedavileri konusunda çok iyi olduğumuzu görüyoruz." dedi.

Dünya Aferez Birliği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Türkiye'nin kanser ve kök hücre tedavileri konusunda çok iyi bir yerde olduğunu söyledi.



Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Avrasya Hematoloji ve Onkoloji Kongresi"ne katılan Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrede birliğin iki eski başkanıyla beraber aferez oturumu gerçekleştirdiklerini söyledi.



Yurt dışından katılan bilim insanlarının dünyadaki gelişmeleri paylaşacakları kongrede, tanı, tedavi ve takipteki gelişmelerin tartışılacağını belirten Altuntaş, Türkiye'nin bilim ve sağlık hizmetinin sunulması alanında dünyada çok iyi bir yerde olduğunu kaydetti.



Altuntaş, Türkiye'nin hematoloji konusunda da iyi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye gerek kanser gerek kök hücre alanında dünyada çok iyi bir yerde. Özellikle bunların tedavileri konusunda çok iyi olduğumuzu görüyoruz. Bunda emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Bunlar sadece akademinin çabası değil. Akademinin çabasının dışında bilim adamlarının, üniversitelerin, özel sektörün, bakanlığımızın ciddi katkısı var. Bunu daha ileriye götürmek lazım. Bunun için de çalışmak, üretmek, paylaşmak lazım. Biz de üretilenlerin paylaşılması için buradayız. Kendimize güvenmemiz lazım.''