Malatya'da Türk hekimler göğsümüzü kabartıyor. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aynı anda 5 hastaya canlı karaciğer nakli yapıldı. Başarıyla tamamlanan operasyon Guinness rekoru kırmaya aday...

Türkiye karaciğer nakliyle Guinness yolunda.Malatya'da tarihi rekora imza atıldı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aynı anda 5 hastaya canlı karaciğer nakli yaptı. Vericilerin ve bir alıcının operasyonu başarıyla tamamlandı.Ameliyatlar sabah saatleri itibariyle Turgut Özal Tıp Merkezi'nde başladı.Üniversite, bugüne kadar 2 bin 500'ün üzerinde karaciğer naklini başarıyla tamamladı. Şimdi hedef enstitüde aynı anda 10 operasyona imza atmak.10 odada 36 cerrah aynı anda hastaları hayata bağlıyor. Ameliyatlarda 100'ün üzerinde hekim ve sağlık personeli görev aldı.Hastaların kimlik tespitleri noter tarafından yapıldı. Ameliyatlara uluslararası şahitlik yapacak hekimler de katıldı. Aynı zamanda Malatya Valisi ve Belediye Başkanı da heyecana ortak oldu.Operasyonların kamuoyuyla paylaşılmasındaki en önemli amaçlardan biri de organ bağışında farkındalık yaratmak.Hastalar da bu durumdan oldukça mutlu. Bir an önce sağlıklılarını kavuşmayı bekliyor.Öte yandan gazeteciler ameliyatları an be an takip etti.