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Türkiye'nin gelecekteki Aziz Sancar'ı

Liseli Yuşa, ulusalararası kimya olimpiyatından bronz madalya ile döndü. Altın madalya için şimdiden hazırlıklara başlayan Yuşa Can Dinç öğretmenlerine göre Türkiye'nin gelecek dönemde yeni Aziz Sancar'ı olacak.

Türkiye'nin gelecekteki Aziz Sancar'ı

Türkiye bir gururu daha tattı Yuşa ile. Lise 12'inci sınıf öğrencisi Yuşa 50'inci Uluslararası Kimya Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı.

Yuşa Can Dinç, Tekirdağ'da Ebru Bayim Fen Lisesi'nde okuyor. Kimyaya olan ilgisini farkeden öğretmenleri onu yarışamalara hazırlamaya başladı. 

Türkiye'de ilk 50'ye girdi. İkinci aşamayı da başarı ile tamalayan Yuşa, milli takıma girdi. Ve, asıl tempolu çalışma bu süreçte başladı. 

Kimyayı seviyor Yuşa. Ama başarılı olabilmek için çok çalışması gerektiğini, hedefine zorlu aşamalardan geçerek ulaşacağını da biliyor. 

Öğretmenleri ona güveniyor. Yuşa'nın gelecekte Türkiye'nin Aziz Sancarı olacağına yürekten inanıyor.. 
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #lise #yuşa #aziz sancar #Bilim #olimpiyat #kimya
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