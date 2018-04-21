Dünyada her yıl tütün ve tütün ürünlerine bağlı 7 milyon kişi hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise bu sayı 100 bin... Uzmanlara göre; Önlemler alınmazsa bu rakam giderek artacak.

Uzmanlar yalnızca sigara değil, nikotin barındıran her türlü tütün ürününe karşı uyarıyor. Çünkü 2010 ile 2016 yılları arasında piyasaya sunulan tütün ürünü çeşitliliğinde yüzde 99 oranında artış var.



Tütün kontrolü verilerine göre, tütün bağımlılığında oran, giderek artıyor. Yerli tütün üretimi azaldı fakat tütün ithalatında artış gözleniyor. Bu da insan sağlığına etkide olumsuz gelişmeleri tetikliyor.



Çeşitlikte sınır tanımayan tütün endüstrisi "sigaraya göre daha az zararlı" ve "bağımlılık yapmıyor" iddiasıyla elektronik sigarayı yaşamımıza soktu. Nargile kullanımı da dünyada salgın haline geldi.



Uzmanlara göre, tütün ve nikotinin güvenli dozu yok. Bağımlılık yapıcı etkisini ortadan kaldıran bir faktör de yok. Üstelik içine konulan malzemelerle birlikte içim kolaylaşıyor ve bağımlılık artıyor.



Tütün kontrolü alanında yasalar açık ve ortada. Uzmanlara göre, yasaklar tanınmıyor ve toplum sağlığı riske atılıyor.



Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Üyesi Doktor Çağla Uyanusta Küçük, tütün kontrolünde insandan çok endüstrinin kontrolünün gerektiğine dikkat çekti.



Uzmanların son bir uyarısı daha var; "Sigara paketlerinin kendisi reklam panosudur." O nedenle düz paket uygulaması acilen hayata geçirilmeli...



Haber: Devrim Aşkın Karasoy

Kamera: Devrim Dönmez​

ulusal.com.tr