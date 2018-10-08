Tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor, ülkemizde daha da hızlı artıyor. Dünyada yaklaşık 300 milyon, ülkemizde ise 9 milyon böbrek hastası bulunuyor.
Bu hastalığın iki ana nedeni var.
Nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon alanında Türkiye'de düzenlenen en geniş kapsamlı ve katılımlı kongre Antalya’da yapıldı. Uzmanlar güncel verileri paylaştı.
Tüm dünyada böbrek nakli sayısında en fazla artış gösteren ülke durumundayız. Ancak, ülkemizde nakillerin yüzde 80 gibi büyük çoğunluğu canlı vericilerden yapılıyor. Kadavradan böbrek nakli ise yüzde 20 civarında kalıyor. Oysa dünyada oranlar tam tersini gösteriyor.
Uzmanlara göre sağlıklı bir yaşam için…
Ülkemizde şeker üretimi maalesef fruktoz bazlı şekere döndü. Tam da bu sebeple uzmanlar, böbrek hastalığı riski açısından konuya dikkat çekti.
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Siren Sezer, önerilerde bulundu.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.