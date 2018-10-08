Kronik böbrek hastalığı tüm dünyada erişkinlerin yüzde 10’undan fazlasını etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu. Dünyada yaklaşık 300 milyon, ülkemizde ise 9 milyon böbrek hastası bulunuyor. Hastalığın ana nedenini ise, şeker hastalığı ve hipertansiyon oluşturuyor. Uzmanlar bu önemli konuya dikkat çekti. Uyarılarda bulundu.

Tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor, ülkemizde daha da hızlı artıyor. Dünyada yaklaşık 300 milyon, ülkemizde ise 9 milyon böbrek hastası bulunuyor.Bu hastalığın iki ana nedeni var.Nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon alanında Türkiye'de düzenlenen en geniş kapsamlı ve katılımlı kongre Antalya’da yapıldı. Uzmanlar güncel verileri paylaştı.Tüm dünyada böbrek nakli sayısında en fazla artış gösteren ülke durumundayız. Ancak, ülkemizde nakillerin yüzde 80 gibi büyük çoğunluğu canlı vericilerden yapılıyor. Kadavradan böbrek nakli ise yüzde 20 civarında kalıyor. Oysa dünyada oranlar tam tersini gösteriyor.Uzmanlara göre sağlıklı bir yaşam için…Ülkemizde şeker üretimi maalesef fruktoz bazlı şekere döndü. Tam da bu sebeple uzmanlar, böbrek hastalığı riski açısından konuya dikkat çekti.Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Siren Sezer, önerilerde bulundu.