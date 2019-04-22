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Ulusal Aile Hekimleri Kongresi Muğla’da yapıldı

6’ıncı Ulusal Aile Hekimleri Kongresi Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapıldı. 800’ün üzerinde katılımcının olduğu kongrede tüm sorunlar enine boyuna tartışıldı. Sağlıkta şiddet yasasının Türk Ceza Kanunu’na bir an önce eklenmesi ve güvenli bir ortamda çalışma talebi öne çıktı.

Ulusal Aile Hekimleri Kongresi Muğla’da yapıldı

Aile hekimleri sağlıkta şiddetin sonra ermesini ve güvenli bir ortamda çalışma talebini yineledi.

6’ıncı Ulusal Aile Hekimleri Kongresi Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapıldı. İstanbul Aile Hekimleri Derneği tarafından düzenlenen kongrede, tüm sorunlar masaya yatırıldı.

Aile hekimlerine göre, ülkemizin gelecekteki kuşaklarının daha sağlıklı olması ve sağlık giderlerinin en aza inmesi için Aile Hekimliği ve koruyucu sağlık sistemine büyük önem verilmesi gerekiyor.

Sağlık alanında verimli ve başarılı bir yol izlenebilmesi için hekimlere göre yapılması gerekenler var. Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Tamur, zaman ve sahadaki pratiğin önemine vurgu yaptı.

Tüm bunların yapılabilmesi için de hekimlerin güvenli bir ortamda sağlık hizmetini verebilmeleri gerekiyor. Tam da bu nedenle aile hekimleri, sağlıkta şiddet yasasının TCK’ya eklenmesini talep etti.

Kongrede ayrıca aşılama konusuna da değinildi. Aşı reddinin giderek yaygınlaşmasına karşı hekimler, çocukların yaşamlarının riske atılmaması gerektiğini belirtti. Aşılamanın önemini vurguladı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #bodrum
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