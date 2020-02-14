Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Coribou Yarışmasına nasıl katılınır? Coribou sınav tarihleri...

Caribou Matematik öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan, Kanada merkezli bir organizasyondur. Uluslararası Caribou Matematik Yarışması ise dünya çapında online olarak düzenlenen bir matematik yarışmasıdır. Yılda 6 defa, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 kategorilerinde düzenlenen yarışma, İngilizce, Fransızca ve Farsça dillerinde yürütülür. Türkiye’de yarışmaya katımak isteyen okullar ve öğrenciler yarışmaya bu dillerden uygun olanı seçerek katılırlar. Uluslararası Caribou Matematik Yarışması yılda 1 kez düzenlenen ve öğrencileri yarıştırarak sıralamasını veren yarışmalardan farklıdır. Öğrenciler bir yıl boyunca 6

adet yarışma deneyimleyebilirler, böylece öğrencilerin gelişim süreçleri takip edilebilir. Yarışma sonuçlarına ulaşmak için uzun süre beklemek gerekmez. Sonuçlar, yarışma tamamlanmasından en geç 1-2 gün sonra öğretmene mail olarak gönderilir. Ayrıca yarışma katılımı olan okullar ve öğrenciler, sitede yer alan o yılın ve bir önceki yılın yarışma soruları, online matematik ve mantık oyunları, calcrostic adı verilen

puzzle etkinlikleri gibi ektsra materyallere ücretsiz olarak erişebilirler ve böylece uluslararası matematik etkinliklerini deneyimle imkanına sahip olurlar.

SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

26 & 27 Şubat 2020

1 & 2 Nisan 2020

6 & 7 Mayıs 2020

YARIŞMA KURALLARI

Öğrencilerin testi tamamlamaları için 60 dakika süreleri vardır.

Sınav süresince hesap makinası kullanmak yasaktır. Kalem, kağıt, defter gibi

malzemeler kullanılabilir.

Öğrenciler sınavı kendi başlarına yapmalıdırlar. Başkalarından yardım almaları

kesinlikle yasaktır.

Eğer bir öğrenci, sınav süresince 30 dakikadan fazla bekler ve sistem boş kalırsa,

öğrencinin katılımı iptal olur.

Okul ya da öğrenci kayıt işlemi yaptıktan sonra okul bilgisayarlarından birini sisteme

tanıtmanız gerekmektedir. Bu işlem bilgisayarların ip adresleri üzerinden, yarışma

günü sınavın okulda gerçekleştiğini teyit etmek amacıyla sistem tarafından kontrol için

gereklidir.

Her yarışmada en az bir tane, öğrencilerin ilgiyle takip ettiği etkileşimli sorulardan

bulunur.

Yarışma ücreti bir sınavlık 50 liradır fakat okul olarak satın alınırsa toplam 1200 lira ödenmesi gerekir.



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