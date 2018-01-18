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'Uluslararası Geleceğin E- Hali En Büyük Eczacılık Buluşması' 

Günümüzde internet ve televizyonda sağlıkla ilgili çok sayıda sahte ürün pazarlanıyor. Satılan sahte tıbbi ve kozmetik ürünler halkın sağlığını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Girişimci Eczacılar Derneği, bu durumunda önüne geçebilmek için "Geleceğin E Hali" toplantısı düzenlendi.

'Uluslararası Geleceğin E- Hali En Büyük Eczacılık Buluşması' 
Besin destek ürünlerinden medikale dermokozmetikten kişisel bakıma kadar bir çok ürünün sahtesi üretiliyor.

İnternet ve televizyonlarda reklamları yapılan ürünlerin yan etkileri ölüme kadar gidebiliyor. 

Girişimci Eczacılar Derneği ise bunların önüne geçebilmek için 'Uluslararası Geleceğin E- Hali En Büyük Eczacılık Buluşması' lansman toplantısı düzenledi.

Toplantı İstanbul Çırağan Sarayında yapıldı. Müzik eşliğinde başlayan toplantıda birçok sorun ele alındı.

Eczacıların hedefi ise halkın sağlığını tehdit eden bilgi kirliliklerinin önüne geçerek farkındalığı artırmak.

Sağlık Bakanlığı'nın 2017 verilerine göre piyasaya sürülen 73 tür sahte ürün tespit edildi. Bunların tanıtımını yapan 724 internet sitesi kapatıldı.

Eczacıların konuyla ilgili yasa tasarısı önerisi de bulunuyor.

Dernek 28-30 Eylül'de düzenlenecek kongre için 8 bin kişinin katılımını hedefliyor.



ulusal.com.tr
 
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